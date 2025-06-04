Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2025 09:59
Yüksek Disiplin Kurulu

Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğim tebliğ edildi. Teblik kağıdı üzerinde 7 gün içinde yazılı savunma yapabileceğim yazıyor. Ben sözlü savunma yapacağım seçeneğini işaretledim. Yalnız avukatlarla görüştüğümde biz yazılı savunmayı da yapıp gönderelim dediler. Nihayetinde hazırladığım savunmamı emniyet hukuk işlerine götürdüğümdeyse bunu alamayacaklarını, zaten sözlü savunmayı seçtiğimi söylediler. Avukat ise bilmiyorlar yanlış yapıyorlar onlar almıyorsa sen posta ile Emniyetin Ankara'daki Teftiş Kurulu adresine gönder dedi. Sözlüye zaten gideceğim inşallah fakat kim doğru söylüyor ve ne yapmalıyım şimdi.


r.diyojen
Genel Müdür
04 Haziran 2025 11:25

Savunma hakkınızı kısıtlayamazlar, yazılı dilekçenizi de kabul etmeliydiler. Avukatınız haklı. Savunma hiç bir şekilde sınırlandırılmamalı.

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