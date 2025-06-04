Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Haziran 2025 10:14
Mazaret ataması

eşim Manisa'da polis memuru ve benim iki üst devrem bende Ankara'da iki yıldır görev yapıyorum eş durumundan gonderirler mı? o gelir diyenler var bilgisi olan varsa bilgi verebilir mi rica etsem


furkantaha
04 Haziran 2025 10:15
ben Manisa'ya gitmek istiyorum

berkaydal
Şube Müdürü
04 Haziran 2025 10:57

Devrem mi? Siz polis misiniz? Ne zaman atandınız? Ne olarak atandınız? Kadrolu musunuz? Sözleşmeli misiniz? Öğretmen misiniz? Hiçbiri belli değil. Eşiniz polisse polis forumuna sormanız gerekir. Soru sorarken herkes sizin vermediğiniz bilgilere vakıf gibi sormuşsunuz, buradan alacağınız bilgi de verdiğiniz bilgiye göre eksik olur. Polisin öğretmene tabiyeti mümkün ama bunun sınırları egm inisiyatifinde.

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