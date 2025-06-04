Geçici görev

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Son tv'de çıkan promosyon haberi gerçek midir?300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikCezaevinde ilaç dağıtımı soruşturmaÇalışmayan mübaşir hakkında tutanak tutmak2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkCİK Müdürleri, DS Müdürleri ve İcra Müdürleri rotasyon ve eşit işe eşit ücret sorunsalıEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirSonradan engelli olan infaz korumanın durumu?Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Yapay Zeka Sisteminin Gelişimi ile İş Yükünü Azaltılması