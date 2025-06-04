Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2025 10:21
Geçici görev

Geçici görev uzatma dilekçesi ne kadar sürede sonuçlanır

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