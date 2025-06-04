Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Haziran 2025 10:46
LGS sınav görevi
Uzun süredir sınav çıkmıyor bana neden olabilir acaba?

fenogretmeniyim
Şube Müdürü
04 Haziran 2025 11:04

meb sınavları daha önce aldığınız sınav görevlerine göre çıkıyor. öncelik daha önce görev almamışlarda


Peyami.safa81
Aday Memur
04 Haziran 2025 11:22

Puanım sıfır olmasına rağmen çıkmadı.


Peyami.safa81
Aday Memur
04 Haziran 2025 11:28

Tüm ülkede aynı anda mı belli oluyor?

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