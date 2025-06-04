Haziran 2025 Enflasyonu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Hayatta olmayan bir sevdiğinize bir not yazsaydınız. 8 Konum atarsan bulurum seni 6 kız çocuğunun erkek çocuğundan değersiz görülmesi 6 yaprak sarması 1 ergenlikte her şeyi ben bilirim havasında olanların davranışları 3 güç yetirmek 3 şu an ne yapıyorsun? 7 Birinin yüzündeki gülümsemeye vesile olmak 2 Memurun namaz sorunsalı 1 Akıllı insanların duygusuz oluşu 5