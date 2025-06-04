Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2025 11:05
Haziran 2025 Enflasyonu

-9 olarak açıklanmasını bekliyorum


Memur bayan
Aday Memur
04 Haziran 2025 11:06

0.75- 1


zorta
Memur
04 Haziran 2025 11:23

0.99


egop0
Memur
04 Haziran 2025 11:24

0,43


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
04 Haziran 2025 11:26
Maaş zamlarıının %10 olarak belirleneceği -3, -4, -5 lerde bir enflasyon açıklanmazsa hatırımız kalır.
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