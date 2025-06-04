Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Haziran 2025 11:39
Maas kesinti-rapor

Merhaba, Esim Mart ayında 10 gunluk rapor kullandı. Bu ayda 5 gün verdiler. Ek dersinden kesinti oluyor, maastan da kesinti olacak mı acaba? Müdüre Hanım öyle birseyden bahsetmiş.


ericaaa
Aday Memur
04 Haziran 2025 11:49

Rapor toplam 7 günü geçince maaştan kesinti oluyor. 7. Günden sonra yani


memurbey3535
Aday Memur
04 Haziran 2025 11:58

Tabii ki olacak. ? Olmamasi icin bir neden yoj

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