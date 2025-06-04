Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


04 Haziran 2025 12:15
Hemşire Askerlik Durumu

hemşire olarak atandım lakin tecilimin bitmesine 30 gün kaldı işe başlamamda sorun olur mu ?


m4l4y4
Aday Memur
04 Haziran 2025 14:34

kardeşim hemen git yap sonra maaş kaybın olmaz hem

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