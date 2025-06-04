Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Haziran 2025 13:16
Yönetici atama yönetmeliği

yeni yönetmeliğe göre yeniden görevlendirmede 4 eğitim öğretim yılı ibaresi geçiyor, bundan sonra artık yıl olmayacak mı acaba? 2021 de ilk defa atanan ve 2022 de ilk defa atanan yöneticiler 2026 yılında birlikte mi değerlendirilecek? bilgisi olan cevaplarsa sevinirim.


özTÜRK12
Memur
04 Haziran 2025 14:38
Evet Hocam 01/09/2025 tarihinden itibaren 4 Ders yılı dikkate alınacak 2022 lerin süresi 2026 da doluyor
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