Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2025 13:30
Jandarmaya seyyanen 8750 lira zam

biz polisler hangi bakanlığa bağlıyız neden bize 10 yıldır zam yapılmıyor nereye söylememiz lazım polisler zor durumda diye. düz memur maaşı bile bizi geçecek az kaldı bir mumur kaldı polisi geçmeyen


swat3410
Editor
04 Haziran 2025 13:33

Konu ile ilgili geçerliliği olacak link, haber yada belge sunulmaması durumunda konu yazışmaya kapatılacaktır.

Zira bu türden fazlası ile başlık bulunmaktadır.


yinemiamcalar
Şef
04 Haziran 2025 13:37

Kaynak??


mix-mix
Memur
04 Haziran 2025 13:55
resmi gazetede bulamadım

mehmetyilmz
Memur
04 Haziran 2025 13:55

Öz Kardeşimiz Jandarma'ya ZAM Yapıldı!

Öncelikle tüm Jandarma Teşkilatına helali hoş olsun, analarının ak sütü gibi helaldir. Kimsenin aldığında gözümüz yok ama geçtiğimiz günlerde eski Emniyet Genel Müdürümüz @CelalUzunkaya'nın belirttiği gibi yine üvey evlat muamelesi gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Jandarma Teşkilatında görevli personellerin İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI PUANI ve İş Riski ZAMMI Puanları tanımlanarak yükseltilmiş ve minimumda 8750,34 ₺ zam yapıldığı öğrenilmiştir. Bu uygulama 1 Ocak 2025'ten geçerli şekilde alınmış ve geçmişe dönük ödemelerin de yansıtılacağı öğrenilmiştir.

İçişleri Bakanlığına bağlı iki kurumuz. Birbirimize kardeş diyoruz. Ancak bizleri yönetenler için belli ki üvey evlat Emniyet Teşkilatı.

Bunu unutmayın değerli mensuplar, nüfusun %85'ine güvenlik hizmeti veren Emniyet Teşkilatı devlet memurları arasında en düşük saatlik ücrete çalışıyor. En pahalı şehirlerde görev yapıyor ve geçim derdi mücadelesi veriyor.

Emniyet Teşkilatının elinde seçimlerde tepkisini göstermek dışında bir mekanizma kalmamıştır. #EmniyetSandıktaHesapSoracak

@mahmutdemirttas var mı demek istediğiniz bir şey?

@AliYerlikaya yaptığınız toplantılarda aynı masada oturan ve aynı işi yapan iki kolluk arasında iş barışını bozduğunuzun farkında mısınız?

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx/xxxxx /xxxxxx


swat3410
Editor
04 Haziran 2025 14:06

https://forum.memurlar.net/konu/2576853/1.sayfa

Konu bu ise gerçekleşen bir kararname bulunmuyor.

mehmetyilmz, 48 dk. önce

Öz Kardeşimiz Jandarma'ya ZAM Yapıldı!

Öncelikle tüm Jandarma Teşkilatına helali hoş olsun, analarının ak sütü gibi helaldir. Kimsenin aldığında gözümüz yok ama geçtiğimiz günlerde eski Emniyet Genel Müdürümüz @CelalUzunkaya'nın belirttiği gibi yine üvey evlat muamelesi gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Jandarma Teşkilatında görevli personellerin İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI PUANI ve İş Riski ZAMMI Puanları tanımlanarak yükseltilmiş ve minimumda 8750,34 ₺ zam yapıldığı öğrenilmiştir. Bu uygulama 1 Ocak 2025'ten geçerli şekilde alınmış ve geçmişe dönük ödemelerin de yansıtılacağı öğrenilmiştir.

İçişleri Bakanlığına bağlı iki kurumuz. Birbirimize kardeş diyoruz. Ancak bizleri yönetenler için belli ki üvey evlat Emniyet Teşkilatı.

Bunu unutmayın değerli mensuplar, nüfusun %85'ine güvenlik hizmeti veren Emniyet Teşkilatı devlet memurları arasında en düşük saatlik ücrete çalışıyor. En pahalı şehirlerde görev yapıyor ve geçim derdi mücadelesi veriyor.

Emniyet Teşkilatının elinde seçimlerde tepkisini göstermek dışında bir mekanizma kalmamıştır. #EmniyetSandıktaHesapSoracak

@mahmutdemirttas var mı demek istediğiniz bir şey?

@AliYerlikaya yaptığınız toplantılarda aynı masada oturan ve aynı işi yapan iki kolluk arasında iş barışını bozduğunuzun farkında mısınız?

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx/xxxxx /xxxxxx


Selçuk Apaydın
04 Haziran 2025 14:07

xxxxx gibi atlamayın. öyle bir şey yok.


Selçuk Apaydın
04 Haziran 2025 14:09
öyle bir zam yok.

Ankaralımemur41
Şef
04 Haziran 2025 14:32
böyle bi haber yok, olsaydı askerlerin sayfasında konuşulurdu

memuraday-y
Şube Müdürü
04 Haziran 2025 14:42

Ona bakarsan ülke yüz ölçümünün %92?si jandarmanın sorumluluk alanında ya da %97 miydi neydi o civarda olması lazım.

mehmetyilmz, 48 dk. önce

Öz Kardeşimiz Jandarma'ya ZAM Yapıldı!

Öncelikle tüm Jandarma Teşkilatına helali hoş olsun, analarının ak sütü gibi helaldir. Kimsenin aldığında gözümüz yok ama geçtiğimiz günlerde eski Emniyet Genel Müdürümüz @CelalUzunkaya'nın belirttiği gibi yine üvey evlat muamelesi gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Jandarma Teşkilatında görevli personellerin İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI PUANI ve İş Riski ZAMMI Puanları tanımlanarak yükseltilmiş ve minimumda 8750,34 ₺ zam yapıldığı öğrenilmiştir. Bu uygulama 1 Ocak 2025'ten geçerli şekilde alınmış ve geçmişe dönük ödemelerin de yansıtılacağı öğrenilmiştir.

İçişleri Bakanlığına bağlı iki kurumuz. Birbirimize kardeş diyoruz. Ancak bizleri yönetenler için belli ki üvey evlat Emniyet Teşkilatı.

Bunu unutmayın değerli mensuplar, nüfusun %85'ine güvenlik hizmeti veren Emniyet Teşkilatı devlet memurları arasında en düşük saatlik ücrete çalışıyor. En pahalı şehirlerde görev yapıyor ve geçim derdi mücadelesi veriyor.

Emniyet Teşkilatının elinde seçimlerde tepkisini göstermek dışında bir mekanizma kalmamıştır. #EmniyetSandıktaHesapSoracak

@mahmutdemirttas var mı demek istediğiniz bir şey?

@AliYerlikaya yaptığınız toplantılarda aynı masada oturan ve aynı işi yapan iki kolluk arasında iş barışını bozduğunuzun farkında mısınız?

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx/xxxxx /xxxxxx

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