Jandarmaya seyyanen 8750 lira zam

Öz Kardeşimiz Jandarma'ya ZAM Yapıldı!

Öncelikle tüm Jandarma Teşkilatına helali hoş olsun, analarının ak sütü gibi helaldir. Kimsenin aldığında gözümüz yok ama geçtiğimiz günlerde eski Emniyet Genel Müdürümüz @CelalUzunkaya'nın belirttiği gibi yine üvey evlat muamelesi gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Jandarma Teşkilatında görevli personellerin İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI PUANI ve İş Riski ZAMMI Puanları tanımlanarak yükseltilmiş ve minimumda 8750,34 ₺ zam yapıldığı öğrenilmiştir. Bu uygulama 1 Ocak 2025'ten geçerli şekilde alınmış ve geçmişe dönük ödemelerin de yansıtılacağı öğrenilmiştir.

İçişleri Bakanlığına bağlı iki kurumuz. Birbirimize kardeş diyoruz. Ancak bizleri yönetenler için belli ki üvey evlat Emniyet Teşkilatı.

Bunu unutmayın değerli mensuplar, nüfusun %85'ine güvenlik hizmeti veren Emniyet Teşkilatı devlet memurları arasında en düşük saatlik ücrete çalışıyor. En pahalı şehirlerde görev yapıyor ve geçim derdi mücadelesi veriyor.

Emniyet Teşkilatının elinde seçimlerde tepkisini göstermek dışında bir mekanizma kalmamıştır. #EmniyetSandıktaHesapSoracak

@mahmutdemirttas var mı demek istediğiniz bir şey?

@AliYerlikaya yaptığınız toplantılarda aynı masada oturan ve aynı işi yapan iki kolluk arasında iş barışını bozduğunuzun farkında mısınız?

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