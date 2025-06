Toplu sözleşmede masaya saçma sapan her kolda 50-100 tane madde götürüp ağızlarının payını alıp geri geliyorlar. Ivır zıvır şeylerle uğraşıyorlar. Bu yıl tek madde ile git kardeşim. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının altına düşemez de. O da şuan yaklaşık 80bin diyelim hadi. en düşük memur maaşı 45bin baz alırsak memurların en az %77 zam alması gerek. Ardından da her yıl Yeniden Değerleme Oranı neyse memur da yılda 1 kez zam alsın. O zaman yok TÜİK yok enflasyon farkı falan kimse uğraşmasın her ay.