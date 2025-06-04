Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


04 Haziran 2025 15:01
Hemşire Maaşı

En düşük memur hemşire maaşı nedir? 5 yıllık hemşireyim benim normalinden düşük aldığımı söylüyorlar. Teşvik ve taban hariç 51bin küsür alıyorum😒


Gullgoncha
Aday Memur
04 Haziran 2025 15:34

normal memur sizin kadar almıyor ,buradada kimse size maaşını yazmaz :)


hemsirharun
Memur
04 Haziran 2025 15:38

Kimse neden maaşını yazmasın . Derece kademeniz düştüğünde farkı daha iyi hissedersiniz. Çalıştığınız yere göre bazı yerlerde bölge tazminatı da maaştan ufak farklılıklar yaratabilir. Ayın 15 inde yatan( eski adıyla sabitle beraber) 3/3 derece kademe (11 yillik çalışan)56700 tl es yardımı cocuk yardımı yok.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı Temizlik İşçisi Kura SonuçlarıYıllık İzin Cumartesi Pazarda SayıldıNeredeyse 1 Milyon Personelle En Kalabalık PromosyonBoşanma Bildirimi Zorunlu mu?Sağlık Mazereti Red GerekçesiSağlık Mazeret TayiniÇakılı Kadroda Sağlık Mazereti TayiniKurumlar Arası Tayinİller Arası TayinAskerlik Hizmet Puanı

Sözlük

diyanet'in sohbet için evlere gitmesi 7 hayata küsmek 1 şu an çalan şarkı 2 kurban bayramı 2 magnum 5 green card 1 Kodokuşi 1 3 haziran 63 11 şu an ne yapıyorsun? 8 kişinin soyadından memnun olmaması 2

Son Haberler

EGM'den Sıkı Bayram Tedbiri: 3 Bin Gizli Yolcu Polis SahadaOkulun Tek Mezunu İçin Unutulmaz An!Kamptaki deniz etkinliğinde ölü sayısı 3'e yükseldiYasa dışı bahis ve dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 93 gözaltıAltının kilogram fiyatı 4 milyon 220 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

TUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran 2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Toplu Sözleşme tiyatro bile değil.En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruz