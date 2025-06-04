Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Haziran 2025 15:04
İngilizce Öğretmeni Olmak/İngilizce Bölüm

Merhaba,

İngilizce bir bölüm bitirmenin İngilizce Öğretmeni olabilmeyi mümkün kılmaya yardımcı olması söz konusu olabildiği oluyor mu?


doralata
Aday Memur
04 Haziran 2025 15:56
ingilizce bir bolum derken? dil edebiyat formasyon alip oluyor ama ingilizce isletme okuyan ogretmen olmasin bi zahmet. hatta direkt formasyon kalksin. yani cevap : soz konusu olabildigi olmuyor
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