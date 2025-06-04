Dösimm Kultur ve Turizm Bakanligi hakkinda

Merhaba, Kultur ve Turizm bakanligi Doner Sermaye İsletmesi Merkez Mudurlugu buro personeli olarak atandim. Fakat hicbir yerde hicbir sosyal medya platformunda bu kurum ile alakali yeterli bilgiye ulasamadim. Dösimm personeli ne is yapar, ilk kültür turizm mudurlugunde mi calisir muzelerde mi? bu konuyla alakali her turlu bilgiye acigim. simdiden tesekkur ederim

Merhaba, Kultur ve Turizm bakanligi Doner Sermaye İsletmesi Merkez Mudurlugu buro personeli olarak atandim. Fakat hicbir yerde hicbir sosyal medya platformunda bu kurum ile alakali yeterli bilgiye ulasamadim. Dösimm personeli ne is yapar, ilk kültür turizm mudurlugunde mi calisir muzelerde mi? bu konuyla alakali her turlu bilgiye acigim. simdiden tesekkur ederim