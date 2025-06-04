Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2025 16:45
Dösimm Kultur ve Turizm Bakanligi hakkinda
Merhaba, Kultur ve Turizm bakanligi Doner Sermaye İsletmesi Merkez Mudurlugu buro personeli olarak atandim. Fakat hicbir yerde hicbir sosyal medya platformunda bu kurum ile alakali yeterli bilgiye ulasamadim. Dösimm personeli ne is yapar, ilk kültür turizm mudurlugunde mi calisir muzelerde mi? bu konuyla alakali her turlu bilgiye acigim. simdiden tesekkur ederim

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