Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


04 Haziran 2025 17:37
Aldığım Raporlar için Hakem kuruluna gitmek

Öncelikle merhaba bundan 40 gün önce hastanede evde sağlıkta çalışırken merdivenden düştüm 2 gün yoğun bakımda ve 1 gün serviste yattım sonrasında koksis kırığımı tanımla birlikte hastaneden 20 gün heyetle ayrıldım lakin ağrılarım ve sızılarım geçmedi farklı doktorlardan 20 güne yakın dorsalji miyalji ve benzer tanılarla rapor aldım 5 gün 4 gün vs şimdi beni şehir hastanesine yollayacaklarmış kırıklarımda belli röntgenlerde herhangi bir sıkıntı olur mu ?olmazsa mobing için ben bunları şikayet etmiştim ikinci yi de şikayet edebilir miyim

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