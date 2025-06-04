Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2025 21:15
%51 Engelli Raporu ile Emeklilik

Merhaba, eşim adliyede memur,Memurluğa başladığı yıl yani Önceki raporu %43 idi.Fakat sonra bazı rahatsızlıkları artınca tekrar rapor çıkarttık.Ve o rapor %51 geldi.Şimdi o raporu engelli vergi indirimi ve emeklilik için ne yapmamız gerekiyor.Eşim Kaç günden emekli olur?

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