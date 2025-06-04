Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Haziran 2025 23:01
eşim ve ben aynı anda mazeret tayininde bulunabiliyor muyuz?

Ben 5 yıllık öğretmenim sağlık özründen dolayı memleketime yazın mazeret tayininde bulunucam. Eşim 3 yılını yeni doldurucak oda aynı anda eş durumundan mazeret tayininde bulunabilir mi? Yoksa Eşiminki şubat ayına mı kalır bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

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