Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2025 23:08
TSK 6-1 yapıp itiraz ile geri dönen var mı?

6-1 yaptım Ydk sonucu ilişiğim kesildi itiraz ettim aynı şeyleri yaşamış olan birileri var ise bilgilendirirse sevinirim.

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