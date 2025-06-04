Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2025 23:10
X de trend olduk
ilk defa guzel birsey oluyor sanirim.Cok kisi destek veriyor paylasimlara.

Brse
Şef
04 Haziran 2025 23:17

Konu nedir


ALTARİN OĞLU
Memur
04 Haziran 2025 23:20
Seyyanen zam konusu. Gorunurluk ve sesimizi duyurma acisindan sosyal medya cok iyi bir yer cogu meslektasimizin twettera girmisligi yok tabi hala.

Tykk
Aday Memur
04 Haziran 2025 23:28

+++


yinemiamcalar
Şef
04 Haziran 2025 23:32

İnşaallah işe yarar


Feritdemir0133
Aday Memur
04 Haziran 2025 23:36

Arkadaşlar ses getiriyor açın twitter (X) destek verin


emirxz
Aday Memur
04 Haziran 2025 23:38
bir jandarma personeli olarak sonuna kadar destek veriyorum jandarma ve polisten başka bu kadar çok saat çalışıp bu kadar az maaş alan başka bir meslek grubu varmı hakkımızı savunanda hiç kimse yok.

Küçük polis
Şube Müdürü
04 Haziran 2025 23:43

Destek verelim bizim bizden başka kimsemiz yok.


siyahbeyaz88
Genel Müdür
04 Haziran 2025 23:47
hayret kaç doğu görüyorsunuz dememişsin
emirxz, 55 dk. önce
bir jandarma personeli olarak sonuna kadar destek veriyorum jandarma ve polisten başka bu kadar çok saat çalışıp bu kadar az maaş alan başka bir meslek grubu varmı hakkımızı savunanda hiç kimse yok.

Dnipro06
Aday Memur
04 Haziran 2025 23:56
burdan değil ordan yazın hakkınızı arayın

kursad2332
Aday Memur
05 Haziran 2025 00:18
hayret sende jandarma her sene ek ödeme alıyor dememişsin
siyahbeyaz88, 46 dk. önce
hayret kaç doğu görüyorsunuz dememişsin
Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 yılı istihdam açıklayan illerMazeret ataması 2025Jandarmaya seyyanen 8750 lira zam2025 Temmuz zammıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMayıs enflasyonuKurban bayramı ödüllendirmesi2025 banka promosyonuİcralık polisler2025 atama ana başlık

Sözlük

erkek çocuğu yetiştirmek 2 crops35 1 koyun eti 4 güne bir söz bırak 3 güne bir şiir bırak 3 spor salonunda yaşanan komik olaylar. 1 sinek avlamak 3 çakal carlos 1 puslu ayna edit olmalı 1 bimola günlükleri 15

Son Haberler

Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturmaEmekli olan memura aylık ve ikramiye tutarı ne zaman ödenir?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği5 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıklarıİnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, cezaevlerinde tahliyeler başladı

Editörün Seçimi

TUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran 2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Toplu Sözleşme tiyatro bile değil.En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruz