X de trend olduk

bir jandarma personeli olarak sonuna kadar destek veriyorum jandarma ve polisten başka bu kadar çok saat çalışıp bu kadar az maaş alan başka bir meslek grubu varmı hakkımızı savunanda hiç kimse yok.

bir jandarma personeli olarak sonuna kadar destek veriyorum jandarma ve polisten başka bu kadar çok saat çalışıp bu kadar az maaş alan başka bir meslek grubu varmı hakkımızı savunanda hiç kimse yok.