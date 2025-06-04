meslekiçi amir alımı

geçen seneden sonra eğitimlerin artık 2 yıl olduğu biliniyor. fakat bu eğitim sırasında evci durumu nasıl? hafta içi de eğitim sonrası evci çıkılabiliyor mu? evli insanlar için bu aşama baya bir zorlayıcı. konu hakkında net bilgisi olan var mı?

geçen seneden sonra eğitimlerin artık 2 yıl olduğu biliniyor. fakat bu eğitim sırasında evci durumu nasıl? hafta içi de eğitim sonrası evci çıkılabiliyor mu? evli insanlar için bu aşama baya bir zorlayıcı. konu hakkında net bilgisi olan var mı?