Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2025 23:53
meslekiçi amir alımı
geçen seneden sonra eğitimlerin artık 2 yıl olduğu biliniyor. fakat bu eğitim sırasında evci durumu nasıl? hafta içi de eğitim sonrası evci çıkılabiliyor mu? evli insanlar için bu aşama baya bir zorlayıcı. konu hakkında net bilgisi olan var mı?

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