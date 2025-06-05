Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


05 Haziran 2025 07:26
Yol Harcırahını Alamamak

Ocak 2025 iller arası tayin ile üç aydır yol harcırahının verilmemiş olması normal midir ?


berkehan81
Şube Müdürü
05 Haziran 2025 08:40

Yeni görev yerine ne zaman başladığınızı yazmamışsınız, ama 3-4 ay gibi sürebiliyor yakın zamanda yatar muhtemelen, ancak bahse konu durumu eğer devlet hastanesinde veya il sağlık müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapıyorsanız mutemetliğe veya yolluk birimine bir sorun unutulmuş falan olmasın.


E.Kayı Han
Editor
05 Haziran 2025 09:37

Şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bende mutemetim. Biz de adam bugün görevinden ayrılır yarın parası hesaba geçer. Neden bu mutemet arkadaşlar bu kadar geciktiriyorlar ve insanları zora sokuyorlar anlamıyorum.


Magentha
Aday Memur
05 Haziran 2025 09:39

muhtemelen eriniyorlar, ben tüm hesaplamaları yapmış parayı istemiş oluyorum personel gelmeden, pazartesi gelir gelemz evrakları teslim ediyorum, salı, en geç çarşamba eline geçiyor.

E.Kayı Han, 31 dk. önce

Şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bende mutemetim. Biz de adam bugün görevinden ayrılır yarın parası hesaba geçer. Neden bu mutemet arkadaşlar bu kadar geciktiriyorlar ve insanları zora sokuyorlar anlamıyorum.


E.Kayı Han
Editor
05 Haziran 2025 09:45

biz de öyleyiz de magi ama baksana konulara üç aydır beş aydır almayan var.

Magentha, 29 dk. önce

muhtemelen eriniyorlar, ben tüm hesaplamaları yapmış parayı istemiş oluyorum personel gelmeden, pazartesi gelir gelemz evrakları teslim ediyorum, salı, en geç çarşamba eline geçiyor.


Magentha
Aday Memur
05 Haziran 2025 09:47

bir de şey var, beni topa tutmayın ya da isterseniz tutun ekşın olsun, mutemetler bazen ben bilirm ben yaparım havasında oluyor, hayır atom mda parçalandı ne iş yapıyorsunuz bu kadar önemli, ben yaparsam alırsınız yapmazsam alamazsınız gibi; bir de şey var, personel ile mutemetin arası kötü ise bekletebilir ki yine de 3-5 ay olmaz bu bekletme, şahsen benb de sevmediğim personel için kendimi paralamam, normal süresinde yaparım ama

E.Kayı Han, 23 dk. önce

biz de öyleyiz de magi ama baksana konulara üç aydır beş aydır almayan var.


berkehan81
Şube Müdürü
05 Haziran 2025 10:01

Sonuç alamazsanız sıralı amirler yoluyla şikayette bulunun yönetmelikte sürekli görev yolluğu derhal ödenir diyor.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yıllık İzin Cumartesi Pazarda SayıldıYol Harcırahını AlamamakHemşire MaaşıSağlık Mazereti Red GerekçesiNeredeyse 1 Milyon Personelle En Kalabalık PromosyonAskerlik Hizmet PuanıPolis-Hemşire Eş DurumuBoşanma Bildirimi Zorunlu mu?İl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Soru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)

Sözlük

Bi Mola Yarışma Anketi 10 kurban bayramı 2 kelle paça çorbası 7 crops35 1 İnan bir anda oluyo kuzum 3 gizli gizli dinlediğin şarkıcılar 4 güne bir şiir bırak 3 laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 2 güne bir söz bırak 4 green card 1

Son Haberler

Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira cezaNetflix Türkiye Abonelik Fiyatlarına Zam GeldiAK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin VermeyizErdoğan'dan Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre İçin ÇağrıBayramda 3 bin gizli yolcu

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran