Yol Harcırahını Alamamak

bir de şey var, beni topa tutmayın ya da isterseniz tutun ekşın olsun, mutemetler bazen ben bilirm ben yaparım havasında oluyor, hayır atom mda parçalandı ne iş yapıyorsunuz bu kadar önemli, ben yaparsam alırsınız yapmazsam alamazsınız gibi; bir de şey var, personel ile mutemetin arası kötü ise bekletebilir ki yine de 3-5 ay olmaz bu bekletme, şahsen benb de sevmediğim personel için kendimi paralamam, normal süresinde yaparım ama