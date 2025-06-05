Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


05 Haziran 2025 09:01
Üniversitede çalışan arkadaşlar bakabilir mi?

Bir sorum olacaktı da

Çok Yazılan Konular

YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak??2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuÜniversite Tayin hakkı ne zaman gelecekİBB Naklen Atama- Yardım2025 İBB ye mülakata girenler nasıldı?Üniversite Yapı İşlerinde Teknisyen OlmakDüz memurun ikinci görev kapsamında mühendis olarak görevlendirilmesiÜniversite Hastanesi İstifaGİH memuru belediye de ne iş yapabilirÜniversitede memur iken yeniden atanma

Sözlük

diyanet'in sohbet için evlere gitmesi 7 Bi Mola Yarışma Anketi 10 sinek avlamak 3 rulokat 1 hayata küsmek 1 arefe günü 2 bimola günlükleri 18 kurban bayramı 2 Deprem 1 boyu kısa erkek 5

Son Haberler

Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira cezaNetflix Türkiye Abonelik Fiyatlarına Zam GeldiAK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin VermeyizErdoğan'dan Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre İçin ÇağrıBayramda 3 bin gizli yolcu

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran