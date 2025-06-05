Ek ders yatmadı.

Ek ders ücretleri, bu forumda da görülebileceği üzere bazı il ve ilçelerde dün ve bu sabah itibarıyla hesaplara yatırıldı. Ancak bazı yerlerde hâlâ yatırılmadı.

Peki, bunun sebebi tam olarak nedir?

Tüm yerlerde muhasebe işlemleri aynı şekilde yürütülmüyor mu? Farklı olan nedir ki bazı bölgelerde ücretler hâlâ yatmadı?

Yıllardır çözülemeyen bu anlamsız aksaklık gerçekten çok can sıkıcı.