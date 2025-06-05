Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Haziran 2025 12:50
Ek ders yatmadı.

Bir kurum düşünün bayram öncesi öğretmenin ek derslerini yatırmayı bile beceremeyen. Her öğretmeni kendileri gibi zengin zanneden bir sistem bir kurum yazık çok yazık.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
05 Haziran 2025 13:15

yatacak dediler yatmadı, bankalar da kapandı geçmiş olsun, ayın 10'una kaldı


tunc1453
Aday Memur
05 Haziran 2025 13:19

Herkes işini hakkıyla yapsa keşke yatmaz hocam yatmaz

Ahmet Kaleli, 10 saat önce

yatacak dediler yatmadı, bankalar da kapandı geçmiş olsun, ayın 10'una kaldı


mazıke
Şef
05 Haziran 2025 13:55
bizim yattı sabah 10 gibi

tunc1453
Aday Memur
05 Haziran 2025 14:13

Neresi hocam

mazıke, 9 saat önce
bizim yattı sabah 10 gibi

transferansss
Aday Memur
05 Haziran 2025 14:16

Ek ders ücretleri, bu forumda da görülebileceği üzere bazı il ve ilçelerde dün ve bu sabah itibarıyla hesaplara yatırıldı. Ancak bazı yerlerde hâlâ yatırılmadı.

Peki, bunun sebebi tam olarak nedir?

Tüm yerlerde muhasebe işlemleri aynı şekilde yürütülmüyor mu? Farklı olan nedir ki bazı bölgelerde ücretler hâlâ yatmadı?

Yıllardır çözülemeyen bu anlamsız aksaklık gerçekten çok can sıkıcı.


tunc1453
Aday Memur
05 Haziran 2025 14:19

İş bilmezlik liyakatsizlik beceriksizlik ve umursamamazlık

transferansss, 9 saat önce

Ek ders ücretleri, bu forumda da görülebileceği üzere bazı il ve ilçelerde dün ve bu sabah itibarıyla hesaplara yatırıldı. Ancak bazı yerlerde hâlâ yatırılmadı.

Peki, bunun sebebi tam olarak nedir?

Tüm yerlerde muhasebe işlemleri aynı şekilde yürütülmüyor mu? Farklı olan nedir ki bazı bölgelerde ücretler hâlâ yatmadı?

Yıllardır çözülemeyen bu anlamsız aksaklık gerçekten çok can sıkıcı.


Türkçeci_7
Müsteşar
05 Haziran 2025 14:41

Bizimki akşam yatacak


bahçesaray
Şef
05 Haziran 2025 14:56
konya selçuklu, dün yattı

tunc1453
Aday Memur
05 Haziran 2025 14:59

Bizim ilçe Gaziosmanpasa bayramdan sonraya kalmış helal olsun bu beceriksizlik ancak onlardan beklen


tunc1453
Aday Memur
05 Haziran 2025 15:01

Neresi hocam

Türkçeci_7, 9 saat önce

Bizimki akşam yatacak


Balik776
Aday Memur
05 Haziran 2025 16:01

Sorumsuz mutemetler.


Hagiasophia
Aday Memur
05 Haziran 2025 17:14
Malatya Yeşilyurt yattı
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