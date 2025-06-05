Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?2025 iL Dışı Atama Sonuçları..Yıl sonu semineriÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İl dışı atama başvuru süresini neden uzatılmıyor?Ek ders yatmadı.Sınıf öğretmenlerine Beden Eğitimi , Resim , Müzik branşlarına geçiş hakkı verilmelidirSeminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlarİlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe ProblemiTatilin gelmesini istemiyorum