Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Haziran 2025 12:50
Ek ders

Bir kurum düşünün bayram öncesi öğretmenin ek derslerini yatırmayı bile beceremeyen. Her öğretmeni kendileri gibi zengin zanneden bir sistem bir kurum yazık çok yazık.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
05 Haziran 2025 13:15

yatacak dediler yatmadı, bankalar da kapandı geçmiş olsun, ayın 10'una kaldı


tunc1453
Aday Memur
05 Haziran 2025 13:19

Herkes işini hakkıyla yapsa keşke yatmaz hocam yatmaz

Ahmet Kaleli, 50 dk. önce

yatacak dediler yatmadı, bankalar da kapandı geçmiş olsun, ayın 10'una kaldı


mazıke
Şef
05 Haziran 2025 13:55
bizim yattı sabah 10 gibi
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