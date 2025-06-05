Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
2025 iL Dışı Atama Sonuçları..Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?Yıl sonu semineriÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İl dışı atama başvuru süresini neden uzatılmıyor?Sınıf öğretmenlerine Beden Eğitimi , Resim , Müzik branşlarına geçiş hakkı verilmelidirSeminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlarİlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe ProblemiTatilin gelmesini istemiyorumEngelli Öğretmen Proje Okulu