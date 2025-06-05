Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Haziran 2025 15:14
Başka bir İlçede Görevlendirme

Herkese merhaba. Bir konu hakkında fikrinizi almak istiyorum. Bulunduğum kurumda 2024 ağustos ayından beri kadrolu müdür yardımcısıyım. Fakat öğretmenlerle aramdaki sıkıntıdan ötürü farklı bir ilçeye görevlendirme isteyeceğim. İlk sorum farklı ilçedeki görevlendirmem benim idarecilik süremdem sayılır mı? yani 3 sene sonraki yeniden yönetici atama için bir engel teşkil eder mi? ikinci sorum görevlendirme istek dilekçesini kendi kadromun bulunduğu okula mı yoksa ilçe milli eğitim müdürlüğüne mi ya da il milli eğitim müdürlüğüne mi vermem gerekiyor? Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.


bahçesaray
Şef
05 Haziran 2025 15:51
farklı ilçede idarecilik garanti mi ?
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