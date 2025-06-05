Sözleşmeli personel kavga/kırık

Sözleşmeli olarak 1,5 senedir çalışan bir personel var. Kadro
almasına 1,5 sene var. Hali hazırda çalıştığı kurumda herhangi bir disiplin
cezası yok. Trafikte yaşadığı bir kavga sonucunda yumruklaşmalı kavga çıkmış kavga
ettiği kişinin ayak parmağı arbede de düştüğü için kırılmış. Arkadaşa birden
fazla kişi saldırdığı için elinde sopayla inmiş araçtan ama bununla şahsa
vurmamış, ayak parmağını sopayla kırmamış sadece yumruk yüzüne atışı kameralara
yansımış. Lakin silahla kasten adam yaralama suçu ile soruşturma açılmış. 1 Gece
nezarette yattı. Kurumuna bildirmek zorunda kaldı. Şu an denetimli serbestlikte
dışarda. Yıl sonunda bu gerekçeyle sözleşmesi fesh edilir mi? Davası yüksek
ihtimal seneye görülecek.
Sözleşmeli olarak 1,5 senedir çalışan bir personel var. Kadro
almasına 1,5 sene var. Hali hazırda çalıştığı kurumda herhangi bir disiplin
cezası yok. Trafikte yaşadığı bir kavga sonucunda yumruklaşmalı kavga çıkmış kavga
ettiği kişinin ayak parmağı arbede de düştüğü için kırılmış. Arkadaşa birden
fazla kişi saldırdığı için elinde sopayla inmiş araçtan ama bununla şahsa
vurmamış, ayak parmağını sopayla kırmamış sadece yumruk yüzüne atışı kameralara
yansımış. Lakin silahla kasten adam yaralama suçu ile soruşturma açılmış. 1 Gece
nezarette yattı. Kurumuna bildirmek zorunda kaldı. Şu an denetimli serbestlikte
dışarda. Yıl sonunda bu gerekçeyle sözleşmesi fesh edilir mi? Davası yüksek
ihtimal seneye görülecek.