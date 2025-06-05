Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2025 16:00
Sözleşmeli personel kavga/kırık

Sözleşmeli olarak 1,5 senedir çalışan bir personel var. Kadro

almasına 1,5 sene var. Hali hazırda çalıştığı kurumda herhangi bir disiplin

cezası yok. Trafikte yaşadığı bir kavga sonucunda yumruklaşmalı kavga çıkmış kavga

ettiği kişinin ayak parmağı arbede de düştüğü için kırılmış. Arkadaşa birden

fazla kişi saldırdığı için elinde sopayla inmiş araçtan ama bununla şahsa

vurmamış, ayak parmağını sopayla kırmamış sadece yumruk yüzüne atışı kameralara

yansımış. Lakin silahla kasten adam yaralama suçu ile soruşturma açılmış. 1 Gece

nezarette yattı. Kurumuna bildirmek zorunda kaldı. Şu an denetimli serbestlikte

dışarda. Yıl sonunda bu gerekçeyle sözleşmesi fesh edilir mi? Davası yüksek

ihtimal seneye görülecek.


Kenzo123
Memur
05 Haziran 2025 16:02

Maalesef evet


lastcheva
Memur
05 Haziran 2025 16:03

Kesinleşmiş bir ceza yok..

Kenzo123, 1 saat önce

Maalesef evet

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