Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Haziran 2025 17:47
Kararnameler ne zaman gelir?

Arkadaşlar kararnameler ne zaman gelir? Bilgisi olan var mı?


bahçesaray
Şef
05 Haziran 2025 20:19
çoğu atama ilişik kesme 27 nde
Toplam 1 mesaj

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