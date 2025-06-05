Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Haziran 2025 18:55
Halk Eğitim Merkezlerinde Müdür Yrd. Hakkında

Hocalarım, halk eğitim merkezlerinde müdür yardımcılığı zor mudur? Normal okullardaki müdür yardımcılığı ile kıyaslandığında hangisi daha zor ya da kolaydır? Tecrübeli ya da fikir sahibi hocalarımdan bilgi alabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?2025 iL Dışı Atama Sonuçları..Yıl sonu semineriÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İl dışı atama başvuru süresini neden uzatılmıyor?Ek dersSınıf öğretmenlerine Beden Eğitimi , Resim , Müzik branşlarına geçiş hakkı verilmelidirSeminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlarİlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe ProblemiTatilin gelmesini istemiyorum

Sözlük

Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 4 kurban bayramı 1 dibine giren erkek modeli 1 bimola günlükleri 11 8 yaşındaki kızını sevgilisiyle ilişkiye zorlayan kadın 3 liam cuningham 1 arefe günü çalışmak 3 çakal carlos 1 İnan bir anda oluyo kuzum 3 Alıcı mesaj kabul etmiyor mesajı 3

Son Haberler

Süper Lig'in Seyirci Şampiyonu Belli Oldu!Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar varBahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti'İzmir BB'nin kurban bağışı kampanyasına izin verilmedi' iddiasına Valilikten açıklamaYusuf Tekin'den Özgürlük Vurgusu: Herkes İnancını Yaşıyor!

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran