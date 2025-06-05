Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2025 19:02
Ogm ibare

Ogmde destek personeli(temizlik) olarak atandım sağlık kurulu raporunda ibare istediler ama benim yaşadığım şehirdeki hastane o ibareyi yazamayacaklarını memur olarak çalışabilmesinde hiçbir engel yoktur yazdı bu raporu atandığım yere götürsem kabul ederler mi

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