Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Haziran 2025 21:38
Öğretmenlik Meslek Kanunu

Kılavuzu beklemek çok saçma oldu. Bunun aslında daha güzel çözümü var. Mesela uzman olabilmek için doğu hizmetinde 5 yıl çalışma zorunluluğu getirilmeli. Baş öğretmenlik içinde 10 yıl doğu hizmeti zorunluluğu getirilmeli.. Bunlara ek olarak doğu hizmetinde çalışan öğretmenlere doğuda çalıstığı gün olarak erken emeklilik getirilmeli bunun oranıda bir şekilde getirilmeli. Sınav kalktı tamam ama eğitimler saçma biz o eğitimi alınca uzman yada baş öğretmen olmuyoruz ... İşin çakalı oluyoruz . adam brave tarayıcı ile tüm eğitimleri izlemeden arka planda oynatarak uzman oluyor ... Çok saçma uzmanlık bu mu ? İşin çakalı olmak mı ? Meb derhal düzenleme getirmeli .


jajacoelho
Genel Müdür
05 Haziran 2025 21:48

samalık..uzman veya başöğretmenliğe başvuran adam zaten doğu hizmetini tamamlamıştır..bu adam iyi bir yerdeyse 5 bin tl fazla almak için hayatı boyunca geri gelemeyeceği yeri bırakır mı..yazmadan önce azıcık düşünün


Balik776
Aday Memur
05 Haziran 2025 21:54

Sacmalık senin yazdığın işde 5 bin tl için bırakmayacaksa uzman olamasın ! Erken emekli hakkı edemesin ! Yok öyle rahat okulda şehir merkezinde tüm imkanlar elinde teknoloji cambazı! Bedavaya tarayıcı sayesinde uzman yada bas öğretmen ol ! İyiymiş!!! Sonra batıda tayin istiyorsun her yer dolu ama doğuda ücretli öğretmenler binlerce... Sebebi doğuyu sen teşvik etmiyorsun. Yazmadan önce bir düşünün silmek de mümkün değil burada.


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
05 Haziran 2025 21:55

Ogretmenlikte dogu hizmeti yok.onun adı zorunlu hizmettir


Balik776
Aday Memur
05 Haziran 2025 21:57

Ayrıca batıdaysa doğu hizmetini tamamlamış diye birşey yok bayanlarda çok var bu doğuya git evlen biriyle batıya klimalı okula gel. İmkanlar herşey elinde ... Hiç rezil olma ... İddia ediyorum 1 milyon 200 bin öğretmenin en az 500 bini doğu hizmetini yapmadı.


Balik776
Aday Memur
05 Haziran 2025 22:01

Doğu hizmeti yada zorunlu hizmet buna mı takıldın ?

ece-ogretmen-ist, 1 saat önce

Ogretmenlikte dogu hizmeti yok.onun adı zorunlu hizmettir


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
05 Haziran 2025 22:03

Yada degil ya da


Balik776
Aday Memur
05 Haziran 2025 22:05

degil değil DEĞİL!

ece-ogretmen-ist, 1 saat önce

Yada degil ya da

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