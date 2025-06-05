Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Haziran 2025 22:12
Atama iptali eş durumu

Merhaba

İstanbul'da aynı ilçede bulunan görevlendirme çalıştığım proje okuluna atamam oldu ama eşim askeri personel ve onun ataması çıkmadı. Bu yüzden ben Istanbul'dan Batman'a eş durumu isteyeceğim

Almanca öğretmeniyim, okulun hala 2 öğretmene ihtiyacı var

Atama iptal dilekçesi yazdım ama hala dönüş olmadı. İlçe MEMe ulaştık, İle gitmiş ama telefonla ulaşamadık, dilekçemin reddedileceğini ilişik kesip bir sene atandığım okulda çalışmam gerektiğini söylendi. İlişik kesmeli miyim? Eş durumu yapabilir miyim? Bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?2025 iL Dışı Atama Sonuçları..Yıl sonu semineriÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İl dışı atama başvuru süresini neden uzatılmıyor?Ek ders yatmadı.Sınıf öğretmenlerine Beden Eğitimi , Resim , Müzik branşlarına geçiş hakkı verilmelidirSeminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlarİlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe ProblemiTatilin gelmesini istemiyorum

Sözlük

yaprak sarması 3 magnum 4 güne bir söz bırak 4 30 yaşından sonra aşık olamamak 4 laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 2 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 4 mutlu eden insanlar 1 herkese gıcık insan 2 diyanet'in sohbet için evlere gitmesi 7 zahide yetiş 1

Son Haberler

Tartıştığı kadını yol ortasında sürükleyip, zorla götürdü600 bin kamu işçisine zam için tarih belli olduPapara'dan açıklama: Bloke hesaplar ne zaman açılacak?Piyasalara 'bayram' arasıAli Nuhoğlu, Güllüce Tarım ile 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devrini anlattı

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran