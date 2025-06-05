Atama iptali eş durumu

Merhaba

İstanbul'da aynı ilçede bulunan görevlendirme çalıştığım proje okuluna atamam oldu ama eşim askeri personel ve onun ataması çıkmadı. Bu yüzden ben Istanbul'dan Batman'a eş durumu isteyeceğim

Almanca öğretmeniyim, okulun hala 2 öğretmene ihtiyacı var

Atama iptal dilekçesi yazdım ama hala dönüş olmadı. İlçe MEMe ulaştık, İle gitmiş ama telefonla ulaşamadık, dilekçemin reddedileceğini ilişik kesip bir sene atandığım okulda çalışmam gerektiğini söylendi. İlişik kesmeli miyim? Eş durumu yapabilir miyim? Bilgisi olan var mı?