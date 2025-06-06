Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.


06 Haziran 2025 07:10
Hukukun liyakatin olmadığı yerde hiçbir partiye,siyasetçiye güvenilmez

Hukukun liyakatin olmadığı yerde hiçbir partiye,siyasetçiye güvenilme

Çok Yazılan Konular

Dış politikaCumhurbaşkanı adaylarıBireysel kredi kartı borcu 2,5 kat arttıÜmmiizm

Sözlük

devlet 1 dost mu düşman mı anlayamadıklarımız 5 bakiiii 1 En sevdiğiniz atasözü 3 can sıkıntısı 1 zeytin yağı 1 Doğal beslenme 2 ferdi zeyrek 1 güne bir şiir bırak 1 martı 1

Son Haberler

Sayıştay Daire Başkanlığına Zekeriya Tüysüz seçildiTÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracıAltının kilogram fiyatı 4 milyon 230 bin liraya yükseldiSosyal Medyadan Altın Alımında Büyük TehlikeKaynak yaparken akıma kapıldı, 9 gün sonra öldü

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı