Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Haziran 2025 08:54
2026-2027 Toplu Sözleşme Kazanımları Neler Olur ?

Öncelikle memursen toplu görüşmede yetkili olduğundan 3-0 geride başlıyoruz daha önceki yıllardaki tavırları ve asli işleri olan memurun özlük hakları dışında her yerde varlar. Miting yapar ama memur hariç. Torpilli taşerondan kadroya geçenlere verilecek haklar öncü gösterge olsa dahi onlardan aşağı verilir her zamanki gibi. En düşük torpilli taşerondan kadroya geçen işçinin ikramiye, tediye, yol, yemek, yakacak tüm haklarıyla birlikte eline geçecek tutarın en az 65-70 bin olacağını düşünüyorum. Gelelim asıl konumuz olan memurlara : Temmuz 2025 de muhtemelen %15-16 zam gelecek. 2026 yılı ilk altı ay 15 ikinci altı ay 10, 2027 ilk altı ay 8 ikinci altı ay 6 zam geleceği öngörüsündeyim. Ufak tefek kazanımlar olarakta : haftasonunun yıllık izinden sayılmaması ve yol, yemek ücretinin kamu işçisine ödendiği gibi ödeneceği düşüncesindeyim. Yine de hüsran olacak bir toplu sözleşme bizi bekliyor. Kamuda çalışma barışı zaten bozuldu .

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