Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2025 15:25
Memur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?

Konunu Takdimi: Genel olarak memurları, özel olarak öğretmenlerin disiplin cezaları nedeniyle mağdur olmaları, bunun nedenleri, sonuçlarını uzun uzun anlatacağım inşallah. Ama yavaş yavaş...

Başlığın Açılma nedeni: memurlar.net forumun bu "Disiplin ve İdari Soruşturmalar" bölümünde memur affı ile ilgili başlıklar var tabi. Çok da iyi gidiyorlar; ama ben uzun uzun yazmak, ekonomik, siyasi ve sosyal analizler yapmak, istatistiklere yer vermek istediğim için yeni konu açıyorum. Hedefim haksızlıklara dikkat çekmek, çelişkileri ve yalanları ifşa etmek.

Başlığın Nihai amacı: Disiplin cezaları nedeniyle uzman ve baş öğretmen yapılmayanların 10 yıl boyunca mağdur edilip sürekli cezalandırılmaları ve büyük maddi kayıplara uğratılmalarını anlatabilmek. Bunların tek suçunun onlardan olmamaları veya ibret edilmek istenilmeleri olduğunu işleyeceğim.

Ana Başlıklar:

1- Memurlar ve öğretmenlere verilen cezaların kanuni dayanağı, öğretmenlere verilen cezaların mesleklerine etkileri, cezalar arasında orantısızlık ve süreler nedeniyle uzman ve baş öğretmen yapılmayanların uğradıkları aylık - yıllık - 10 yıllık kayıplar. Özellikle atılma cezasının altı olan kınama, aylıkta kesme ve kıdem ilerleme cezalarının neden affa uğratılmamalarını sorgulayacağım.

2- 17 yıldır Neden memur affı çıkmadığının Sorgulanması. Ayrıca cezasızlık algısı oluşturacak şekilde af getirenlerin memura af işine girmemelerine de değineceğim. Bu girmemelerinin liyakatsizlikle, özellikle son 10 yıldır devletteki kadrolaşmalarla ve ek olarak kendi adamını / sendikasını / memurunu daha en baştan koruyup ona ceza vermemesiyle zaten bir affa gerek duymamalarıyla ilişkisine değineceğim. Görevde yükselenlerin sendika oranlarına da atıf yapacağım.

3- Yönetimin "23 YIL"dır her konuda (ekonomik, adli, üniversite, terör, şartlı tahliye, pandemi affı, otomatik ceza indirimleri, iyi halden indirimler vs.) aflarının tarihçesi, uygulanışı, yararlanan kişi sayısını, _ulaşabildiğim kadarıyla_ istatistiklere ve basın yayın haberlerine ulaşarak anlatmak istiyorum. Bu konuda büyük bir gizlilik olduğunu biliyorum. Ayrıca "Siz de suç işlemeseydiniz, zaten herkese af geliyor, bir de size de mi af gelsin?..", diyenlere bir cevap vermek gerekiyor.

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