Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2025 16:33
İkm özlük hakları ve maaş artışı için CİMER etkinliği

Değerli meslektaşlarım,

Bugün jandarma personeline zam yapıldı. Elbette aldıkları parayı sonuna kadar hak ediyorlar. Ancak benzer, hatta zaman zaman daha zor koşullarda çalıştığımızı düşünüyorum ve maddi olarak bunun karşılığını göremiyoruz. Bu durum yalnızca beni değil, tüm meslektaşlarımızı demoralize etmektedir.

Şu an lojman çıkmayan memur arkadaşlarımız; yüksek kiralar ve hayat pahalılığı altında ezilmektedir. Dışarıda toplumun uzak durduğu insanlarla biz gün boyu uğraşıyoruz. Bu durum, yalnızca mesleki değil, sosyal hayatımızı da olumsuz etkilemektedir.

Birçok arkadaşım bu durumdan şikâyetçi ancak konu üst mercilere iletilmeye gelince, ne yazık ki birçoğumuz sessiz kalıyoruz. Geçen gün yeni bir şey öğrendim: CİMER üzerinden 1000 kişinin aynı konuda şikâyet yazması hâlinde, konu doğrudan Cumhurbaşkanımıza iletiliyormuş.

Ben dün bu konuyla ilgili kendi düşüncelerimi içeren bir metni CİMER üzerinden ilettim. Sizlerden beklentim, bu konuyu sürekli gündemde tutmaya çalışmak ve bu süreçte birbirimize destek olmaktır.

Şimdiden hepinize teşekkür ediyor, bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum.

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikHavuz tayiniTemmuz maaş zammıYapay Zeka Sisteminin Gelişimi ile İş Yükünü AzaltılmasıSonradan engelli olan infaz korumanın durumu?2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkHavuz tayininde komisyon içi tercih oluyormuKurumlararası Arası Geçiş CTEFetöcüsün diye iftiraya maruz kaldım.Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?

Sözlük

küpe takan erkek 4 çakal carlos 1 kişinin soyadından memnun olmaması 1 sabahı sabah etmek 1 arefe günü 3 Memurun namaz sorunsalı 1 koyun eti 3 rulokat 1 bein sports 1 laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 2

Son Haberler

5 yaşındaki Elif Azra, karaciğer kanserine yenik düştüKaza yapan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybettiKamu İşçisine Zamda Gözler Bayram Sonrasına ÇevrildiAFAD Başkanı Pehlivan'dan Trabzon'daki şiddetli yağışa dair açıklamaABD'den İran'la ilgili yeni yaptırım paketi

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran