İkm özlük hakları ve maaş artışı için CİMER etkinliği

Değerli meslektaşlarım,

Bugün jandarma personeline zam yapıldı. Elbette aldıkları parayı sonuna kadar hak ediyorlar. Ancak benzer, hatta zaman zaman daha zor koşullarda çalıştığımızı düşünüyorum ve maddi olarak bunun karşılığını göremiyoruz. Bu durum yalnızca beni değil, tüm meslektaşlarımızı demoralize etmektedir.

Şu an lojman çıkmayan memur arkadaşlarımız; yüksek kiralar ve hayat pahalılığı altında ezilmektedir. Dışarıda toplumun uzak durduğu insanlarla biz gün boyu uğraşıyoruz. Bu durum, yalnızca mesleki değil, sosyal hayatımızı da olumsuz etkilemektedir.

Birçok arkadaşım bu durumdan şikâyetçi ancak konu üst mercilere iletilmeye gelince, ne yazık ki birçoğumuz sessiz kalıyoruz. Geçen gün yeni bir şey öğrendim: CİMER üzerinden 1000 kişinin aynı konuda şikâyet yazması hâlinde, konu doğrudan Cumhurbaşkanımıza iletiliyormuş.

Ben dün bu konuyla ilgili kendi düşüncelerimi içeren bir metni CİMER üzerinden ilettim. Sizlerden beklentim, bu konuyu sürekli gündemde tutmaya çalışmak ve bu süreçte birbirimize destek olmaktır.

Şimdiden hepinize teşekkür ediyor, bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum.