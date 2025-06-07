KARIŞIK BİR DURUM BİLENLER CEVAPLASIN

Klavye yüzünden saçma sapan hatalar olmuş şöyle daha iyi: Arkadaşlar, ben bir kamu kurumunda sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım ve hala aday memurum. Şimdi size bir konuda danışmak istiyorum. Temmuz ayında yapılacak merkezi atamayla kadrolu bir pozisyona geçmek istiyorum. Ancak askerlik tecil sürem de Temmuz ayında sona eriyor. Yani, askerlikle ilişiğim olmaması gibi bir durum oluşacağı için, mevcut görevimden istifa edip merkezi atamayla başka bir kadroya geçmeye çalıştığım sırada, eğer tecil sürem bitmiş olursa memuriyete geçişimde bir engel çıkar mı? Diğer yandan, halihazırda aday memur olduğum için askerlik süremi tekrar tecil ettirme imkanım olur mu? Bu konuda bilgisi olan ya da benzer bir durum yaşamış birisi varsa yardımcı olursa çok sevinirim.
Klavye yüzünden saçma sapan hatalar olmuş şöyle daha iyi: Arkadaşlar, ben bir kamu kurumunda sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım ve hala aday memurum. Şimdi size bir konuda danışmak istiyorum. Temmuz ayında yapılacak merkezi atamayla kadrolu bir pozisyona geçmek istiyorum. Ancak askerlik tecil sürem de Temmuz ayında sona eriyor. Yani, askerlikle ilişiğim olmaması gibi bir durum oluşacağı için, mevcut görevimden istifa edip merkezi atamayla başka bir kadroya geçmeye çalıştığım sırada, eğer tecil sürem bitmiş olursa memuriyete geçişimde bir engel çıkar mı? Diğer yandan, halihazırda aday memur olduğum için askerlik süremi tekrar tecil ettirme imkanım olur mu? Bu konuda bilgisi olan ya da benzer bir durum yaşamış birisi varsa yardımcı olursa çok sevinirim.