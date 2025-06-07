KARIŞIK BİR DURUM BİLENLER CEVAPLASIN

Şimdi arkadaşlar ben bir kamu kurumunda sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım ve hala aday memurum şimdi sorum şu önümüzdeki temmuz ayında merkezi atama ve o atamada kadrolu bir ilan olursa geçmek istiyorum fakat askerlik tecil sürem de temmuz ayında sona eriyor. Yani askerlikle ilişiği olmamak gibi bir durum olduğu için memurlukta ben o tarihte istifa edip mekrezi atamaya gecmeye çalışacağım sırada eğer ki tecil sürem bittiği için memur olamama gibi bir durumla karşılar mıyım? veya aday memur olduğum için askerlik süremi tekrar tecil ettirebilir miyim

Şimdi arkadaşlar ben bir kamu kurumunda sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım ve hala aday memurum şimdi sorum şu önümüzdeki temmuz ayında merkezi atama ve o atamada kadrolu bir ilan olursa geçmek istiyorum fakat askerlik tecil sürem de temmuz ayında sona eriyor. Yani askerlikle ilişiği olmamak gibi bir durum olduğu için memurlukta ben o tarihte istifa edip mekrezi atamaya gecmeye çalışacağım sırada eğer ki tecil sürem bittiği için memur olamama gibi bir durumla karşılar mıyım? veya aday memur olduğum için askerlik süremi tekrar tecil ettirebilir miyim