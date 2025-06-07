KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Haziran 2025 00:51
KARIŞIK BİR DURUM BİLENLER CEVAPLASIN
Şimdi arkadaşlar ben bir kamu kurumunda sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım ve hala aday memurum şimdi sorum şu önümüzdeki temmuz ayında merkezi atama ve o atamada kadrolu bir ilan olursa geçmek istiyorum fakat askerlik tecil sürem de temmuz ayında sona eriyor. Yani askerlikle ilişiği olmamak gibi bir durum olduğu için memurlukta ben o tarihte istifa edip mekrezi atamaya gecmeye çalışacağım sırada eğer ki tecil sürem bittiği için memur olamama gibi bir durumla karşılar mıyım? veya aday memur olduğum için askerlik süremi tekrar tecil ettirebilir miyim

suigeneris0007
Aday Memur
07 Haziran 2025 00:53
Klavye yüzünden saçma sapan hatalar olmuş şöyle daha iyi: Arkadaşlar, ben bir kamu kurumunda sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım ve hala aday memurum. Şimdi size bir konuda danışmak istiyorum. Temmuz ayında yapılacak merkezi atamayla kadrolu bir pozisyona geçmek istiyorum. Ancak askerlik tecil sürem de Temmuz ayında sona eriyor. Yani, askerlikle ilişiğim olmaması gibi bir durum oluşacağı için, mevcut görevimden istifa edip merkezi atamayla başka bir kadroya geçmeye çalıştığım sırada, eğer tecil sürem bitmiş olursa memuriyete geçişimde bir engel çıkar mı? Diğer yandan, halihazırda aday memur olduğum için askerlik süremi tekrar tecil ettirme imkanım olur mu? Bu konuda bilgisi olan ya da benzer bir durum yaşamış birisi varsa yardımcı olursa çok sevinirim.
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