Parkinson hastası annem için refakat izni

Annem de parkinson hastası benimde öncelikle geçmiş olsun. geçen yıl 3+3 olarak refakatçi izni kullandım. Annem ileri derece parkinson hastası ve bundan dolayı yoğun bakım süreci oldu ve bu süreç bitimşnde trekostomi açıldı ve karnından da peg açıldı bende o yıl şark iline tayinim çıkmıştı. yoğun bakım sürecinde ise ben mehil iznindeydim ve orada annemle ben ilgilendim ve bana annemin bakımı için bilgi verildi bende refakatçi izni istedim annem gögüste yatıyordu ve trakestomi ve oksijen cihazına bağlı idi o süreçte göğüs biraz zorlaştırdı refakatçi iznini annemin parkinson hastalığı olduğu için fakat hayati tehlike konusu görüşü ilgilendirdiği için 3 hekim imzalı olarak heyet raporu olarak 3 ay süreli refakatçi raporu aldım. raporda hayati tehlikesinin bulunduğu yakın bakıma muhtaç olduğu ve hayatını tek başına idare edemediği yazması gerekir. ikinci 3 ay için tekrar göğüs ile görüştüm onlar ilkini verdiği için uzatabiliyordu o süreçte annem oksijen cihazından kurtuldu fakat bogazında trakestomi vardı ve bunun aspiresinşn düzenli olması gerekir yoksa hayati tehlike oluşturur. göğüs trakestomi ile ilgili kulak burun verir dedi oda kısa süre veririm heyete başvur dedi bende heyete girdim ve heyette 10 yakın tek tel gezdirdim annemi sonumda tekrar 3 ay daha refakatçi raporu aldım. Hayati tehlike kısmı bu hastalıklar da biraz soğuk bakıyorlar kolay kolay vermiyorlar ama dediğin gibi kendi ilgilenen nöroloji doktoru verirse 3 imzalı ne mutlu ama vermezse heyete başvur büyük ihtimalle verirler ama işte net değil bana vermeleri annemin trakestomisi olmasından oldu. Tekrar geçmiş olsun çok zor bir hastalık Rabbim şifa versin inşallah

Annem de parkinson hastası benimde öncelikle geçmiş olsun. geçen yıl 3+3 olarak refakatçi izni kullandım. Annem ileri derece parkinson hastası ve bundan dolayı yoğun bakım süreci oldu ve bu süreç bitimşnde trekostomi açıldı ve karnından da peg açıldı bende o yıl şark iline tayinim çıkmıştı. yoğun bakım sürecinde ise ben mehil iznindeydim ve orada annemle ben ilgilendim ve bana annemin bakımı için bilgi verildi bende refakatçi izni istedim annem gögüste yatıyordu ve trakestomi ve oksijen cihazına bağlı idi o süreçte göğüs biraz zorlaştırdı refakatçi iznini annemin parkinson hastalığı olduğu için fakat hayati tehlike konusu görüşü ilgilendirdiği için 3 hekim imzalı olarak heyet raporu olarak 3 ay süreli refakatçi raporu aldım. raporda hayati tehlikesinin bulunduğu yakın bakıma muhtaç olduğu ve hayatını tek başına idare edemediği yazması gerekir. ikinci 3 ay için tekrar göğüs ile görüştüm onlar ilkini verdiği için uzatabiliyordu o süreçte annem oksijen cihazından kurtuldu fakat bogazında trakestomi vardı ve bunun aspiresinşn düzenli olması gerekir yoksa hayati tehlike oluşturur. göğüs trakestomi ile ilgili kulak burun verir dedi oda kısa süre veririm heyete başvur dedi bende heyete girdim ve heyette 10 yakın tek tel gezdirdim annemi sonumda tekrar 3 ay daha refakatçi raporu aldım. Hayati tehlike kısmı bu hastalıklar da biraz soğuk bakıyorlar kolay kolay vermiyorlar ama dediğin gibi kendi ilgilenen nöroloji doktoru verirse 3 imzalı ne mutlu ama vermezse heyete başvur büyük ihtimalle verirler ama işte net değil bana vermeleri annemin trakestomisi olmasından oldu. Tekrar geçmiş olsun çok zor bir hastalık Rabbim şifa versin inşallah