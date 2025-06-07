Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Haziran 2025 09:49
Parkinson hastası annem için refakat izni

İyi günler dilerim,06 ilinde polis memuruyum,annem memlekette ikamet etmekte babam ile birlikte,ayrı yaşayan evli bir erkek kardeşim var,araştırdım konuyla ilgili net bilgi sahibi olamadım,buna benzer vaka yaşayan ya da sağlık dairede arkadaş okursa yardımına ihtiyacım vardır,annem Parkinson teshisli bir hasta,yakın zamanda bu hastalığa bağlı kişisel bakım,bilişsel davranislar ile ilgili problemler yaşıyor,babam elinden geldiğinde yardimci oluyor ancak her ikisi de yaş almış kisiler,annem için refakat izni almak istiyorum,malum bana yansıyan görüntülerde ve internetten yaptığım araştırmalarda son evre olabilir ,annem için refakat izninde nasıl bir yol izliyecegim,Parkinson hastaligi için yakın zamanda refakat izni alan meslektasim oldumu,hususlara baktım ancak bu hastalığa doktor refakat edilmediginde hayatı tehlike var hususunu yazıyor mu bunlarla ilgili yorumu bilgisi olan varsa sevinirim arkadaslar


Yigido155
Aday Memur
07 Haziran 2025 10:51

Geçmiş olsun annenizin durumunu takip eden doktor ile görüşün o tamam derse rapor yazılır zaten onlar biliyor gerekli ibareler zaten matbu gibi hepsinde yazıyor bilmeyen denk gelirse durumu anlatırsınos yazar. Burda böyle bir araştırmaya gerek yok doktor ile çözmek en kolayı ve doğrusu


Oznendr
Aday Memur
07 Haziran 2025 11:04

Teşekkür ederim

Yigido155, 2 saat önce

Geçmiş olsun annenizin durumunu takip eden doktor ile görüşün o tamam derse rapor yazılır zaten onlar biliyor gerekli ibareler zaten matbu gibi hepsinde yazıyor bilmeyen denk gelirse durumu anlatırsınos yazar. Burda böyle bir araştırmaya gerek yok doktor ile çözmek en kolayı ve doğrusu


poliscemal
Aday Memur
07 Haziran 2025 12:15
Annem de parkinson hastası benimde öncelikle geçmiş olsun. geçen yıl 3+3 olarak refakatçi izni kullandım. Annem ileri derece parkinson hastası ve bundan dolayı yoğun bakım süreci oldu ve bu süreç bitimşnde trekostomi açıldı ve karnından da peg açıldı bende o yıl şark iline tayinim çıkmıştı. yoğun bakım sürecinde ise ben mehil iznindeydim ve orada annemle ben ilgilendim ve bana annemin bakımı için bilgi verildi bende refakatçi izni istedim annem gögüste yatıyordu ve trakestomi ve oksijen cihazına bağlı idi o süreçte göğüs biraz zorlaştırdı refakatçi iznini annemin parkinson hastalığı olduğu için fakat hayati tehlike konusu görüşü ilgilendirdiği için 3 hekim imzalı olarak heyet raporu olarak 3 ay süreli refakatçi raporu aldım. raporda hayati tehlikesinin bulunduğu yakın bakıma muhtaç olduğu ve hayatını tek başına idare edemediği yazması gerekir. ikinci 3 ay için tekrar göğüs ile görüştüm onlar ilkini verdiği için uzatabiliyordu o süreçte annem oksijen cihazından kurtuldu fakat bogazında trakestomi vardı ve bunun aspiresinşn düzenli olması gerekir yoksa hayati tehlike oluşturur. göğüs trakestomi ile ilgili kulak burun verir dedi oda kısa süre veririm heyete başvur dedi bende heyete girdim ve heyette 10 yakın tek tel gezdirdim annemi sonumda tekrar 3 ay daha refakatçi raporu aldım. Hayati tehlike kısmı bu hastalıklar da biraz soğuk bakıyorlar kolay kolay vermiyorlar ama dediğin gibi kendi ilgilenen nöroloji doktoru verirse 3 imzalı ne mutlu ama vermezse heyete başvur büyük ihtimalle verirler ama işte net değil bana vermeleri annemin trakestomisi olmasından oldu. Tekrar geçmiş olsun çok zor bir hastalık Rabbim şifa versin inşallah

Oznendr
Aday Memur
07 Haziran 2025 13:03

Devrem bilgiler için saol öncelikle annenize acil şifalar dilerim,benim annemde şu an evde muhtemelen doktor hayatı tehlike yoktur diyebilir o yüzden başlığı açtım,ama işte goren anliyor her izine geldiğimde durumu görünce moralim çok bozuluyor,ve gurbette görev yaptığımızdan aklımız burda kalıyor ister istemez ,teşekkürler Ilgılenip mesaj yazdığın icin

poliscemal, 1 saat önce
Annem de parkinson hastası benimde öncelikle geçmiş olsun. geçen yıl 3+3 olarak refakatçi izni kullandım. Annem ileri derece parkinson hastası ve bundan dolayı yoğun bakım süreci oldu ve bu süreç bitimşnde trekostomi açıldı ve karnından da peg açıldı bende o yıl şark iline tayinim çıkmıştı. yoğun bakım sürecinde ise ben mehil iznindeydim ve orada annemle ben ilgilendim ve bana annemin bakımı için bilgi verildi bende refakatçi izni istedim annem gögüste yatıyordu ve trakestomi ve oksijen cihazına bağlı idi o süreçte göğüs biraz zorlaştırdı refakatçi iznini annemin parkinson hastalığı olduğu için fakat hayati tehlike konusu görüşü ilgilendirdiği için 3 hekim imzalı olarak heyet raporu olarak 3 ay süreli refakatçi raporu aldım. raporda hayati tehlikesinin bulunduğu yakın bakıma muhtaç olduğu ve hayatını tek başına idare edemediği yazması gerekir. ikinci 3 ay için tekrar göğüs ile görüştüm onlar ilkini verdiği için uzatabiliyordu o süreçte annem oksijen cihazından kurtuldu fakat bogazında trakestomi vardı ve bunun aspiresinşn düzenli olması gerekir yoksa hayati tehlike oluşturur. göğüs trakestomi ile ilgili kulak burun verir dedi oda kısa süre veririm heyete başvur dedi bende heyete girdim ve heyette 10 yakın tek tel gezdirdim annemi sonumda tekrar 3 ay daha refakatçi raporu aldım. Hayati tehlike kısmı bu hastalıklar da biraz soğuk bakıyorlar kolay kolay vermiyorlar ama dediğin gibi kendi ilgilenen nöroloji doktoru verirse 3 imzalı ne mutlu ama vermezse heyete başvur büyük ihtimalle verirler ama işte net değil bana vermeleri annemin trakestomisi olmasından oldu. Tekrar geçmiş olsun çok zor bir hastalık Rabbim şifa versin inşallah
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