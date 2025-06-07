Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Haziran 2025 09:49
Sağlık daire Anne parkinson hastasi refakat izni

İyi günler dilerim,06 ilinde polis memuruyum,annem memlekette ikamet etmekte babam ile birlikte,ayrı yaşayan evli bir erkek kardeşim var,araştırdım konuyla ilgili net bilgi sahibi olamadım,buna benzer vaka yaşayan ya da sağlık dairede arkadaş okursa yardımına ihtiyacım vardır,annem Parkinson teshisli bir hasta,yakın zamanda bu hastalığa bağlı kişisel bakım,bilişsel davranislar ile ilgili problemler yaşıyor,babam elinden geldiğinde yardimci oluyor ancak her ikisi de yaş almış kisiler,annem için refakat izni almak istiyorum,malum bana yansıyan görüntülerde ve internetten yaptığım araştırmalarda son evre olabilir ,annem için refakat izninde nasıl bir yol izliyecegim,Parkinson hastaligi için yakın zamanda refakat izni alan meslektasim oldumu,hususlara baktım ancak bu hastalığa doktor refakat edilmediginde hayatı tehlike var hususunu yazıyor mu bunlarla ilgili yorumu bilgisi olan varsa sevinirim arkadaslar

Çok Yazılan Konular

Polise Seyyanen zam yolda 2025 yılı istihdam açıklayan illerBoşanma mazeret atamasıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerX platformunda trend topic olduk2025 banka promosyonuJandarmaya seyyanen 8750 lira zam2025 Temmuz zammıKurban bayramı ödüllendirmesi

Sözlük

el oğlu 1 incitmek 1 1 ocak 2016 eskişehir depremi 1 8 yaşındaki kızını sevgilisiyle ilişkiye zorlayan kadın 3 sözlük mü yoksa ben mi diyen sevgili 6 İsimlerin insanlar üzerindeki etkisi 2 mükemmel koca 2 arefe günü çalışmak 3 bayram adetleri 2 Tanısan seversin 1

Son Haberler

Hileli boşanmalar halinde sosyal güvenlik hakkı geri alınır mı?Arefe gününde acı tablo: 10 ölü, bin 319 yaralıBelediye evlere giderek tek tek kurbanları kestiOtomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldüDireksiyon başında uyuyakaldı, ehliyetine 2043'e kadar el konuldu

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran