Sağlık daire Anne parkinson hastasi refakat izni

İyi günler dilerim,06 ilinde polis memuruyum,annem memlekette ikamet etmekte babam ile birlikte,ayrı yaşayan evli bir erkek kardeşim var,araştırdım konuyla ilgili net bilgi sahibi olamadım,buna benzer vaka yaşayan ya da sağlık dairede arkadaş okursa yardımına ihtiyacım vardır,annem Parkinson teshisli bir hasta,yakın zamanda bu hastalığa bağlı kişisel bakım,bilişsel davranislar ile ilgili problemler yaşıyor,babam elinden geldiğinde yardimci oluyor ancak her ikisi de yaş almış kisiler,annem için refakat izni almak istiyorum,malum bana yansıyan görüntülerde ve internetten yaptığım araştırmalarda son evre olabilir ,annem için refakat izninde nasıl bir yol izliyecegim,Parkinson hastaligi için yakın zamanda refakat izni alan meslektasim oldumu,hususlara baktım ancak bu hastalığa doktor refakat edilmediginde hayatı tehlike var hususunu yazıyor mu bunlarla ilgili yorumu bilgisi olan varsa sevinirim arkadaslar