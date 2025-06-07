Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Haziran 2025 11:57
Görevlendirme süreçleri nasıl

İyi bayramlar hocalarım..

malum il içinde okul açılmadı, il dışına da açılmadığı için sıra atamasının da pek önemi kalmadı, bir umut görevlendirme..

proje okulları ya da diğer okullara görevlendirme Eylül ayında sanırım, şubatta da görevlendirme isteyebilir miyiz, tabi dönem arasında açık okul bulmak zor.

görevlendirme isteyeceğimiz okul ile görüşmemiz gerekiyor mu ya da açık olan okulları nerden bulacağız

proje okuluna istenen görevlendirme kesin çıkıyormuş diye duydum.

bu süreçleri yaşayan arkadaşlar bilgi verebilir mi?

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