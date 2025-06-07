Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Haziran 2025 13:30
Uzman öğretmenlik klavuzu bilgisi???
Merhaba Uzman öğretmenlik klavuzuna yönelik bilgisi olan var mı? Ya da duyum alan? Gerçekten çok uzadı. Yani kaç aydır onu bekliyoruz. Unutuldu mu acaba? :(

Cancansel
Aday Memur
07 Haziran 2025 13:48
Seneye kasım ayında herkese beraber verirler bu gidişle

Zeynp060606
Aday Memur
07 Haziran 2025 14:33
:( bayram sonrasına umudum var hocam ama MEB bu yani takvime uyduğunu da hiç göremiyoruz son zamanlarda...
Cancansel, 2 saat önce
Seneye kasım ayında herkese beraber verirler bu gidişle

Lewo124
Aday Memur
07 Haziran 2025 14:42
hocam kanaatim akademi bekleniyor. yaptık oldu uyulacak anlayışının hakim olduğu bir ortamdayız. Hayırlı olsun sadece.

Zeynp060606
Aday Memur
07 Haziran 2025 14:52
Hocam akademiden kastınız bizim için verilecek bir eğitim VS değil sanırım değil mi? Çünkü bu bize büyük haksızlık olur. Diğer herkes sadece video izledi.
Lewo124, 2 saat önce
hocam kanaatim akademi bekleniyor. yaptık oldu uyulacak anlayışının hakim olduğu bir ortamdayız. Hayırlı olsun sadece.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek ders yatmadı.Öğretmenlik Meslek KanunuEk dersler bayram sonrasına aksar mı?ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Seminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlarEk ders ücreti 350 tl olmalı.Yönetici atama yönetmeliğiHalk Eğitim Merkezlerinde Müdür Yrd. HakkındaBaşka bir İlçede GörevlendirmeUzman öğretmenlik klavuzu bilgisi???

Sözlük

mükemmel koca 4 mükemmel karı 3 herkese gıcık insan 2 güne bir atasözü bırak 1 memurlar.netle tanışma 3 bayram tebriği 3 suya sabuna dokunmamak 2 Bayramda kazanılacak kalori ve kilolar 7 en lezzetli yemek 1 arefe günü kalabalığı 1

Son Haberler

Arıkan: Asgari ücret açlık sınırında değil yoksulluk sınırında olmalıUzman çavuş ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti! Bebeklerinin tedavisi sürüyorOrmanda kamp yapan öğretmen kaybolduAnkara'da hasarlı kaza sonrası yumruklu kavgaTDV'ye Gazze için 60 bin bağış

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran