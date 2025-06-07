Uzman öğretmenlik klavuzu bilgisi???

Merhaba Uzman öğretmenlik klavuzuna yönelik bilgisi olan var mı? Ya da duyum alan? Gerçekten çok uzadı. Yani kaç aydır onu bekliyoruz. Unutuldu mu acaba? :(

Merhaba Uzman öğretmenlik klavuzuna yönelik bilgisi olan var mı? Ya da duyum alan? Gerçekten çok uzadı. Yani kaç aydır onu bekliyoruz. Unutuldu mu acaba? :(