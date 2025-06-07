X'te emniyet taban maaşa zam etkinliği

HATIRLATMA
Bugün, 7 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da #EmniyetTabanMaaşaZam etiketiyle etkinlik yapılacaktır.
Taban maaşımızın düşüklüğü nedeniyle emeklilerimiz de dahil olmak üzere tüm meslektaşlarımız hakettikleri ücretin çok altında ücretler almaktadır. Bu ücretin hakettiğimiz noktaya yükseltilmesi için desteğinizi bekliyoruz.
Lütfen devre ve meslektaş gruplarında paylaşarak etkinliğe katılalım.
Bir önceki etkinliğimiz ile 120 binden fazla gönderi paylaşılmıştı.
Bayramda seyranda ailemizden uzak geçirdiğimiz zamanın hakkını istemek kadar doğal bir talep olamaz!
HATIRLATMA
Bugün, 7 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da #EmniyetTabanMaaşaZam etiketiyle etkinlik yapılacaktır.
Taban maaşımızın düşüklüğü nedeniyle emeklilerimiz de dahil olmak üzere tüm meslektaşlarımız hakettikleri ücretin çok altında ücretler almaktadır. Bu ücretin hakettiğimiz noktaya yükseltilmesi için desteğinizi bekliyoruz.
Lütfen devre ve meslektaş gruplarında paylaşarak etkinliğe katılalım.
Bir önceki etkinliğimiz ile 120 binden fazla gönderi paylaşılmıştı.
Bayramda seyranda ailemizden uzak geçirdiğimiz zamanın hakkını istemek kadar doğal bir talep olamaz!