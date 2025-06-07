Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Haziran 2025 13:44
X'te emniyet taban maaşa zam etkinliği

Bugün, 7 Haziran Cumartesi akşam 19.00'da # EmniyetTabanMaaşaZam etiketimize herkesi bekliyoruz. (etiket bilerek boşluklu yazılmıştır)

Etkinlik saatinden önce twit atmayınız.


demirsa
Aday Memur
07 Haziran 2025 13:45

# EmniyetTabanMaaşaZam


memur3428
Daire Başkanı
07 Haziran 2025 17:58

Etkinlik çok güzel de burda meslektaslar öyle sindirilmisler ki bırak twit atmayı beğeni atmaya bile çekiniyorlar...


mehmetyilmz
Memur
07 Haziran 2025 18:13

HATIRLATMA

Bugün, 7 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da #EmniyetTabanMaaşaZam etiketiyle etkinlik yapılacaktır.

Taban maaşımızın düşüklüğü nedeniyle emeklilerimiz de dahil olmak üzere tüm meslektaşlarımız hakettikleri ücretin çok altında ücretler almaktadır. Bu ücretin hakettiğimiz noktaya yükseltilmesi için desteğinizi bekliyoruz.

Lütfen devre ve meslektaş gruplarında paylaşarak etkinliğe katılalım.

Bir önceki etkinliğimiz ile 120 binden fazla gönderi paylaşılmıştı.

Bayramda seyranda ailemizden uzak geçirdiğimiz zamanın hakkını istemek kadar doğal bir talep olamaz!


mehmetyilmz
Memur
07 Haziran 2025 18:14

Herkes sesini Twitter da duyuruyor biz de sesimizi duyuralım, mesaj atmaktan korkan varsa sivil tanıdıklarıdan mesaj atabilir


Memurilanlari
Memur
07 Haziran 2025 18:50

Hadi bakalim

Toplam 5 mesaj

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