KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Haziran 2025 14:12
Kpss B mi fabrikaya devam mı ? Kararsızlık

Yaş 34 Özel sektörde hafta içi yol süresi hariç 08:00 - 18:00 (hafta sonu gidersek mesai oluyor) fabrikada çalışıyorum. Yaşadığım şehirde aylık 25.000 TL alıyorum. Bulunduğum işte daha üst maaş alma şansımız yok. Her birey gibi memur olmak istiyor insan ama bunun içinde belli koşullar var. Kamu yönetimi okumuş birisi olarak kpss b hazırlanmalı mıyım ?

Son girdiğime bakıyorum mat, tarih ve coğrafya yapamamışım 60 puan almışım. Değerli forumdaşlarımın görüşlerini bekliyorum.

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