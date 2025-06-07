İşletme mezunları hangi ünvanla atanıyor?

Önceki yılların atamalarına baktım fakat kafam karıştı. İşletme mezunu biri memur olarak mı atanıyor, büro personeli olarak mı? Bir de aöf bittiğinde 35 yaşında olacağım. Atanma şansım olur mu? 35 yaş sınırı için bazı haberler gördüm kafam karıştı.

Bir de hali hazırda başka bir bölümden lisans mezunuyum zaten ama ortak alım sayısı çok düşük sanırım. Ortak alımla atanmak istersem minimum kaç almak gerekir?