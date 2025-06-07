Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Haziran 2025 21:09
Milli Eğitim Müdürlüğüne Görevlendirme

Herkese iyi akşamlar,iyi bayramlar. Bulunduğum okulda kadrolu olarak müdür yardımcısıyım. Ancak sağlık durumumdan ötürü ilçe milli eğitim müdürlüğüne memur olarak görevlendirme isteyeceğim. Bu görevlendirme süreci benim müdür yardımcılığı süreme sayılır mı? Yani 3 sene sonraki yeniden yönetici atama sürecinde milli eğitimde memur olarak geçireceğim süre görev süremden sayılır mı? Yardımcı olursanız çık sevinirim.

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