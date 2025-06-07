Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2025 22:18

Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?

Bu ankete 1 saat 7 dakikada, 3 kişi oy kullandı


herdaimdogru
Şef
07 Haziran 2025 22:35
2026 7+7, 2027 5+4(?), 2028 2,5+2,5, 2029 2+2

fatpın
Şef
07 Haziran 2025 23:10
2026 6+6 2027 4+4
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2026-2027 Toplu Sözleşme Kazanımları Neler Olur ?Temmuz 2025 zam oranıBekar kamu çalışanlarına ek ödeme yapılmaldır.3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsunİzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTarım ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcılığı2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Aile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış Yapılmalıdır

Sözlük

kına 1 yılın ilk karı 1 incitmek 1 Bayramda kazanılacak kalori ve kilolar 7 1 ocak 2016 eskişehir depremi 1 memurlar.netle tanışma 2 bimola günlükleri 1 mükemmel koca 4 tercih 1 en yalnız hissedilen an 1

Son Haberler

Tarlada selfi yaparken üzerinde kene olduğu fark ettiTürk edebiyatının 'Mona Roza'sı vefat ettiRüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandıOrdu'da bir kişinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandıYoğun bakımdaki Ferdi Zeyrek'in kızından ihmal iddiası

Editörün Seçimi

2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıEy TÜİKYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı3 Haziran