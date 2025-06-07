KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Haziran 2025 22:46
Pomemi okuldayken bırakanlar

Merhaba bu konuda bilgisi olan varsa veya çevresinde pomemi okuldayken bırakıp tekrar sınavlara girip polis olarak atanan birileri varsa lütfen bana bilgi verir misiniz kuzenim bu siteyi bilmiyor ben onun adına yazıyorum kendisi POMEM okulundayken okulu bırakıyor kendi isteğiyle pişman olmuş anlattığı kadarıyla tekrar pomemme başvurup kazanabilme durumu varmıdır eğer bir defa daha kazanırsa okulu tamamlayıp polis olabilir mi çevresinde bu durumda olup polis olan varmı şimdiden teşekkürler Lütfen yardımcı olun.

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