Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Haziran 2025 00:11
EŞ DURUMU sonrası BOŞANMA MEB

Merhaba Hakkari?de 4yıl zorunlu hizmeti olan bir okulda çalışıyorum. 3. Yılım dolacak ve eş durumu ile Ankara?ya geçeceğim bu sene. Eşim ile boşanma durumuna geldik küçük bir çocuğum da var. Ankara?ya geçtikten sonra boşanma gerçekleşirse tekrar Hakkari?ye çağırırlar mı ya da ailem de ben de önceden beri Ankara?da yaşadığımız için burda kalabilir miyim? Teşekkür ederim.

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