Eş durumu sonrası boşanma

Hocam öncelikle inşallah eş durumundan isteğiniz gerçekleşir. Sorunuza gelecek olursak eğer tayin olup boşanırsanız sizi geri gönderme gibi bir durumları yok. Bulunduğunuz ilde zorunlu görev yapacağınız ilçeleriniz mutlaka vardır. O bölgelerde zorunlu hizmetinizi tamamlarsınız. https://personel.meb.gov.tr/upload/turkiye_haritasi_hizmet_bolgeleri.pdf bakmanızı tavsiye ederim

Hocam öncelikle inşallah eş durumundan isteğiniz gerçekleşir. Sorunuza gelecek olursak eğer tayin olup boşanırsanız sizi geri gönderme gibi bir durumları yok. Bulunduğunuz ilde zorunlu görev yapacağınız ilçeleriniz mutlaka vardır. O bölgelerde zorunlu hizmetinizi tamamlarsınız. https://personel.meb.gov.tr/upload/turkiye_haritasi_hizmet_bolgeleri.pdf bakmanızı tavsiye ederim