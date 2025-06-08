Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Haziran 2025 00:11
Eş durumu sonrası boşanma

Merhaba Hakkari?de 4yıl zorunlu hizmeti olan bir okulda çalışıyorum. 3. Yılım dolacak ve eş durumu ile Ankara?ya geçeceğim bu sene. Eşim ile boşanma durumuna geldik küçük bir çocuğum da var. Ankara?ya geçtikten sonra boşanma gerçekleşirse tekrar Hakkari?ye çağırırlar mı ya da ailem de ben de önceden beri Ankara?da yaşadığımız için burda kalabilir miyim? Teşekkür ederim.


Lewo124
Aday Memur
08 Haziran 2025 08:55
Hocam öncelikle inşallah eş durumundan isteğiniz gerçekleşir. Sorunuza gelecek olursak eğer tayin olup boşanırsanız sizi geri gönderme gibi bir durumları yok. Bulunduğunuz ilde zorunlu görev yapacağınız ilçeleriniz mutlaka vardır. O bölgelerde zorunlu hizmetinizi tamamlarsınız. https://personel.meb.gov.tr/upload/turkiye_haritasi_hizmet_bolgeleri.pdf bakmanızı tavsiye ederim
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