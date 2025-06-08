Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2025 01:22
Periyodik muayene ortopedi

Muvazzaf astsubaylık için Periyodik muayene kısmında ortopedi oluyor mu? Skolyoz falan bakılıyor mu?

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