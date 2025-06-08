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Editörler : supporters.


08 Haziran 2025 09:40
Allah bu forumdaki Bayanların yardımcısı olsun.

Öncelikle herkese Hayırlı Bayramlar diliyorum. İsmim Hakkı ve erkek olduğum ismimden belli olmasına rağmen, belki bayandır diye mesajlar atıp isim soranlara şaşırıyorum. Ve ben erkeğim dedikten sonra bi daha mesaj yazmıyorlar. Şimdi düşünüyorum bayan olduğu isminden belli olanlar bunlar ile nasıl baş ediyor? :)

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mükemmel koca 4 şu an çalan şarkı 1 bayram tebriği 1 tercih 1 satılık baba 1 supporters 1 en yalnız hissedilen an 4 Doğal beslenme 3 incitmek 1 Bayramda kazanılacak kalori ve kilolar 7

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